Aykut Kocaman: Temiz bir sayfa açmalıyız

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Aykut Kocaman, bir kez daha takımı toparlamak için kolları sıvadı... Süper Lig’in 11. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Osmanlıspor karşılaşması sonrasında istifa sinyalleri verip ortadan kaybolan Kocaman daha sonra bundan vazgeçip takımın başında kalma kararı aldı. Birçok oyuncunun milli takımlarda olması nedeniyle Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalar sessiz sedasız sürerken, tüm futbolcuların kafası da haliyle karışıktı. Yaşananlardan fazlasıyla etkilenen oyuncular yavaş yavaş milli takımlardan döndüler ve takımla birlikte çalışmalara başladılar. İşte bunu fırsat bilen Aykut Kocaman da talebeleriyle bir toplantı yaptı.
"HİÇBİR LÜKSÜMÜZ KALMADI"
Fenerbahçe’nin tecrübeli çalıştırıcısı oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada, “Artık geçmişe bir sünger çekelim. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü yeniden bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Kötü günler geçirdik ancak olan oldu. Oralara takılıp kalmanın bir anlamı yok. Bu hepimize zarar verir. Hepimiz beyaz bir sayfa açmalıyız. Ardından da devre arasına kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı toplamalıyız. Kayıp için artık hiçbir lüksümüz kalmadı” diye konuştu. Öte yandan uzun süren sakatlığının ardından takıma katılan Mehmet Ekici her geçen gün daha iyiye gidiyor. Özellikle bu hafta Valbuena’nın yokluğunda Mehmet Ekici’nin on birde sahaya çıkması bekleniyor.
SAKATLIK RAPORU...
MATHIEU VALBUENA: Osmanlıspor maçında sakatlanan Fransız yıldızın sol bacak ön üst kas grubunda 2. derece yırtık bulunuyor. Valbuena dün kendisi için hazırlanan özel program dahilinde düz koşular yaptı.
MAURICIO ISLA: Tıpkı Valbuena gibi o da Osmanlı maçında sakatlandı ve sol bacakta iç yan bağda 2. derece kısmi yırtık tespit edildi. Şilili oyuncu salonda doktorlar gözetiminde çalışmalar uyguladı.
OZAN VE JANSSEN: İki oyuncu da milli maç aralarında sakatlıklarla boğuştular. Ancak yapılan tedavilerin ardından düzeldiler ve sorunları yok. Her iki oyuncu da takımla çalışmalara katılıyor.
ROBİN VAN PERSIE: Fenebahçe’nin müzmin sakatı bildiğiniz gibi. Bir türlü bitmeyen sakatlığı nedeniyle kendi başına çalışmalar yapıyor. ;
MARTIN SKRTEL: Kulağındaki sorun nedeniyle Osmanlı maçında oynamayan yıldız futbolcu, Slovakya Milli Takımı’nda 90 dakika forma giyerek herkesi şaşırttı. İyileşmiş olarak döndü ve oynamasında bir sakınca yok.
LUIS NETO:Milli maç yorgunluğu nedeniyle dünü rejenerasyon idmanıyla geçirdi. Bunun için de sadece dün düz koşu yaptı.
SAMANDIRA'DA ÖZEL KONUKLAR
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, özel konuklar antrenmanı ziyaret etti. Sarı-Lacivertliler’in saat 15.30’da başlayan antrenmanını Kadıköy’de özel bir okulda eğitim gören down sendromlu çocuklar da izledi. Çocuklar teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla birlikte vakit geçirdiler.
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