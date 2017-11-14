‘Ayla’ filmi rekora koşuyor!

Türkiye'nin bu yılki Oscar adayı 'Ayla', vizyondaki üçüncü haftasında da haftanın en çok izlenen filmi oldu. Süleyman Astsubay ile savaş alanında bulduğu minik Ayla'nın 65 yıllık hikayesini konu alan filmi 17 günde 1 milyon 961 bin 193 kişi izledi.

Posta’nın haberine göre, bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemeyen ekip, Anadolu'yu dolaşmaya, filmi seyircilerle yan yana izleyip sorularını cevaplamaya devam ediyor.

Yavuz Turgul’un yönettiği, Şener Şen, Mert Fırat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın ve Tilbe Saran’ın oynadığı ‘Yol Ayrımı’nın ilk 3 günlük gişesi 137 bin 266.

İsmail Hacıoğlu