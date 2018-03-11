Bursa'da iki kez kalp nakli yapılan 42 yaşındaki Ayla Kıray üçüncü kalbi ile yaşamını sürdürüyor. Kilosunu korumak için spor merkezine giden ve beslenmesine dikkat eden 1 çocuk annesi Ayla Kıray, Türkiye'de ikinci kalp nakli yapılan ilk, dünyada ise üçüncü kişi olduğunu söyledi.

ORGAN BAĞIŞI İYİLİĞİ DÖNER SİZİ BULUR

DHA'nın haberine göre; Bursa'da yaşayan ve Yıldırım Belediyesi'nde çalışan Ayla Kıray şu anda 17 yaşında olan oğlu Sabri Can'ı dünyaya getirdikten 2 yıl sonra sık sık bayılmaya başladı. Hastaneye giden Ayla Kıray'a kalp yetmezliği tanısı koyan doktorlar, tek çözümün kalp nakli olduğunu söylediler. Hastalığını bir türlü kabullemeyen, bu nedenle ilaçlarını kullanmayan ve bayılma nöbetleri artan Ayla Kıray, o tarihlerde kalp nakli konusunda konferans vermek için Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Beyazıd ile tanıştı. Prof. Dr. Beyazıd, Ayla Kıray'ı muayene olması ve kalp nakli için kayıt yaptırması amacıyla Antalya'ya davet etti.

AİLESİ KABUL ETMEDİ

Gerçekleri kabullenmek zorunda kalan Ayla Kıray, annesi ve kız kardeşinin 'Senin organ nakli yaptırman caiz değil. Allah onun kaderini öyle yazdı, seninki de böyle' diyerek karşı çıkmalarına rağmen onları ikna edip, birlikte Antalya'ya gitti. Prof. Dr. Ömer Beyazıd'a muayene olan Ayla Kıray, nakil sırasına girdi. Hastanede bir hafta süren bu sürecin ardından Bursa'ya geri dönüp işbaşı yaptı.

ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

PARASIZLIK YÜZÜNDEN KALP NAKLİNE GİDEMEDİ

Ayla Kıray'a Bursa'ya geldikten 2 hafta sonra Akdeniz Üniversitesi'nden 'Size uygun kalp bulundu. Dokular size uygun. Hemen hastanemize gelin' diye telefon edildi. Kıray ise parasızlık nedeniyle kalp nakli için Antalya'ya gidemedi. Kalp de sırada bekleyen emekli bir öğretmene nakledildi.

Geçen süreçte rahatsızlıkları artan Ayla Kıray, Prof. Dr. Ömer Beyazıd'ın ısrarı üzerine olası bir kalp naklinde yine sorun yaşamamak için Antalya'ya gidip hastaneye yatarak beklemeye başladı. Bu sırada malülen emeklilik için başvuruda bulunan Ayla Kıray'a beklediği kalp emekli olduğu gün Antalya'da bir motosiklet kazasında beyin ölümü gerçekleşen bir gençten geldi.

Annesinin ve kız kardeşinin kalp nakline karşı çıkmsına rağmen onları ikna edip helallik alan Ayla Kıray ameliyata girdi. Başarılı bir nakil sonrası 17 ay içersinde 4 dini bayram ve iki yılbaşı geçiren Ayla Kıray taburcu olup Bursa'ya kendisini bekleyen oğlunun yanına geldi.

KALP VÜCUDA UYUM SAĞLAMADI

Ayla Kıray, Bursa'daki yaşamını sürdürürken tekrar rahatsızlandı. Rutin muayene ve kontrolleri için 2013 yılının haziran ayında Antalya'ya giden Ayla Kıray'a doktorları, 'Vücut ile kalp uyum sağlamadı. Sana ikinci kez kalp nakli gerekiyor' dediler. Böyle bir olayın Türkiye'de ilk kez olduğunu belirten Ayla Kıray, bundan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: İkinci bir nakil bu zamana kadar Türkiye'de hiç olmamış. Bunu ilk kez benimle yaşadılar. İkinci bir kalp nakli olmadan uzun süre yaşamamın mümkün olmadığı ortaya çıkınca nakil için karar alındı. Bu kararın çıktığı gün hastanede yatarken ikinci kalp geldi. Ailemin ısrarla karşı olmasına rağmen yine ameliyata girdim. Ameliyat başarılı oldu. Doktorlarım bana Türkiye'de üçüncü kalp ile yaşayan ilk, dünyada ise üçüncü kişi olduğumu söylediler dedi.

ONLAR BİZE YAŞARKEN LAZIM...

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyazıd, hastası Ayla Kıray'a ikinci kalp nakli ameliyatını gerçekleştikten sonra yaptığı açıklamada, Ayla'nın kalp kapakçığında yetmezlik bulunması üzerine bir süre tedavi edildi. Durumumun tıbbi yöntemle düzelmemesi üzerine kalp nakli bekleme listesine alındı. 15 Haziran tarihinde beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki kadın hastanın kalbiyle ikinci kez kalp nakli yapıldı. Hastamızın sağlık durumu çok iyi. Herşey istediğimiz gibi seyretti. Bugün yoğun bakımdan hastamızı çıkaracağız demişti.

ÜÇÜNCÜ KALP İLE YENİ YAŞAM

Sağlığına kavuşan Ayla Kıray Bursa'da oğlu ile yaşamını sürdürüyor. Doktorlarının önerisi üzerine beslenmesine dikkat eden, ilaçlarını aksatmayan, Yıldırım Belediyesi'nin açtığı ücretsiz spor merkezine giden Ayla Kıray, enfeksiyon kapmamak için özel dikkat gösteriyor. Üçüncü kalp ile değişik bir duygu hissetmediğini söyleyen Kıray, organ bağışı için çağrıda bulunurken en büyük endişesinin ise Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında evini kaybetmesi oluduğunu söyledi. Kıray, bu konuda görüştüğü Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'den destek beklediğini sözlerine ekledi.