Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına konu olay, 2004 yılında Antalya’da yaşandı. Şehir planlamacısı ve gemi kaptanı olan çiftin, 21 Aralık 2004’te prematüre olarak bir kız çocukları dünyaya geldi. “İleri derecede prematüre, 1090 gram ağırlık, solunum sıkıntılı” durumda olduğu değerlendirildiğinden bebek, Antalya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Gazete Habertürk'ten Fezvi Çakır'ın haberine göre; hastanenin yenidoğan ünitesinde bakıma alınan bebek, bir süre sonra taburcu edildi. 20 Nisan 2005’te bebek 5 aylıkken başka devlet hastanesinde bebeğe prematüre retinopatisi (bebeklerde görülen ve körlükle sonuçlanabilen bir göz hastalığı) teşhisi konuldu ve erken doğuma bağlı olarak her iki gözünde de görme yetisinin olmadığı tespit edildi. Bu tespit üzerine çift, Sağlık Bakanlığı aleyhine Antalya 1. İdare Mahkemesi’nde 35 bin TL maddi ve 15 bin TL manevi tazminat isteminde bulundu.
30 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK
Antalya Devlet Hastanesi’nde bebeğin tedavisini yürüten hekim, mahkemeye gönderdiği dilekçede, taburcu işlemleri sırasında aileye bebeğin ilgili bölümlerde kontrole getirilmesi konusunda bilgi verildiğini söyledi. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise prematüre bir bebekte doğumdan sonraki 4 ile 6’ncı haftalar arasında ilk göz muayenesinin yapılması gerektiği, 4 haftalıkken bebeğin taburcu edilmesinden sonraki ilk 2 hafta içinde göz muayenesinin yapılmasının uygun olduğu ve bu hususun aileye bildirilmiş olması gerektiği belirtildi.
Raporda ayrıca taburcu belgesinde bebeğin genel kontrole çağrıldığının kayıtlı olduğu ancak kontrole geldiğine dair bir tıbbi kaydın bulunmadığı ifade edildi. Hekimin aileye göz muayenesi hakkında öneride bulunduğuna dair beyanının mahkemece kabulü halinde idarenin hizmet kusuru bulunmadığı kaydedildi. Bu rapor üzerine mahkeme, 23 Ocak 2008’de davayı reddetti. Danıştay 10. Dairesi ise yerel mahkemenin kararını maddi tazminat yönünden onarken, manevi tazminat yönünden bozdu. Daire, “ilk muayenede geç kalınması” nedeniyle olayda hizmet kusurunun bulunduğunu belirterek aileye 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
"MADDİ TAZMİNAT DA VERİLMESİ GEREKİR"
Çift, 11 Ağustos 2014’te AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, ailenin maddi tazminat talebinin reddedilmesinin “kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlali” olduğuna karar verdi. Kararda, “Görme yetisini tamamen kaybetmiş olmanın kişide işgücü kaybı, yaşam boyu bakım giderleri gibi maddi zararlara sebep olacağı bilinen bir olgudur. Bunun doğal sonucu olarak kişide yalnızca manevi zararın değil maddi zararının da meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu zararın idarenin hizmet kusuru sonucu ortaya çıktığı konusundaki tespitler dikkate alındığında sadece manevi tazminat değil maddi tazminat da verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.