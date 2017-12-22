AYM, travestiye ceza kesen polisi haksız buldu

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde, kadın ismi kullanan C.K., 28 Ağustos 2014’te yol kenarında müşteri beklediği sırada devriye görevi yapan polislerce gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kabahatler Kanunu’nun “Mal ve hizmet satmak amacıyla başkalarını rahatsız etmek” hükmü uyarınca 91 TL idari para cezası uygulanan C.K., serbest bırakıldı. C.K.’nın cezaya yaptığı itiraz, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nce reddedildi. C.K., Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu ve Aralık 2014’teki başvurusunda, “kanunda fuhuş eylemine ilişkin bir yaptırım bulunmadığını” belirterek, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğini savundu. Bunun üzerine AYM, Ankara Valiliği’nden görüş istedi. Valiliğin bildirdiği görüşte, “hastane, okul gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yakınında veya sokak ve caddelerde fuhuş için otostop yapan kadın, travesti ve transseksüellere Kabahatler Kanunu’nun ‘emre aykırı davranış’ başlıklı maddesinin uygulanması kararı alındığı ancak kararın Danıştay tarafından iptal edildiği” yer aldı.

‘İHLAL VAR’ DEDİ

“Fuhuş yapmak” yönünden hukukta boşluk olduğuna dikkat çeken AYM, “Kanunsuz ceza olmaz” diyerek, “suç ve cezaların kanuniliği ilkesi”nin ihlal edildiğini savundu. Türk hukukunda fuhuş yapmanın suç olarak kabul edilmediği belirtilen kararda, insan ticareti ve kişilere zorla fuhuş yaptırılması, çocukların ve yetişkinlerin fuhuşa teşvik edilmesi, fuhuş için aracılık veya yer temin edilmesinin suç olduğu anımsatıldı. Oy çokluğu ile alınan kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması için Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. Mahkeme, karar uyarınca para cezasının iptaline karar verecek. Polis, mevzuatta bu yönde bir düzenleme bulunmadığından, benzer eylemlere idari yaptırım uygulayamayacak. 17 üyeli AYM Genel Kurulu’nun kararına 6 üye muhalefet etti.

anayasa mahkemesi

AYM