Olay Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı. Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı.

İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.

15 MART'TA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15 Mart Perşembe günü 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Osman Ertekin ve 15 yaşındaki Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atlamıştı. Kızılırmak Köprüsü'nden nehre atlayarak kaybolan Osman E'nin cesedi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu. 3 gün önce Samsun Deniz Polisi dalgıçları tarafından olay yerinden 4,5 kilometre ileride Belgin Ş.'nin cesedine ulaşılmıştı.

SON KEZ EL SALLAYIP GÖZDEN KAYBOLMUŞTU

Çığlıklar içerisinde "yardım edin" diye bağıran genç kız son kez el sallamış, erkek arkadaşıyla birlikte onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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