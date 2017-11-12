Ayrılıkçı Katalanlardan Brüksel'de protesto

İspanya'da Madrid yönetiminin Katalonya özerk yönetimine uyguladığı 155. madde ve eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin tutuklanma kararının ardından bağımsızlık yanlısı ve ayrılıkçı Katalan dernekleri, Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki 50. Yıl Parkı'nda gösteri düzenledi.
İspanya merkezi hükümetinin Katalonya özerk yönetimine uyguladığı 155. madde ve eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin tutuklanmasının protesto edildiği gösteriye, yüzlerce kişi katıldı.
Gösteride, haklarında İspanya tarafından Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarılan eski Katalan bakanlar Meritxell Serret Aleu, Antoni Comin ve Clara Obiols da yer aldı.
Katalonya'nın bağımsızlığı yönünde konuşmalar yapılan gösteride, "Yaşasın Katalonya" ve "Katalanlara Özgürlük" gibi sloganlar atıldı.
"Siyasi tutuklulara serbestlik", "AB sessiz kalmasın", "Avrupa, Katalonya'yı İspanyol faşizminden kurtar" gibi çeşitli afişler ve pankartlar açılan protesto 2 saat sürüdü.
Gösteride, Katalan ve Flaman bayraklarının bir arada yer alması dikkati çekti.
Katalonya Özerk Yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Katalonya Özerk Yönetiminin eski Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanı haklarında tutuklama kararı çıkmadan Brüksel’e kaçmıştı.
İspanya Ulusal Mahkemesi, bu kişiler hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika'ya iletmişti.
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