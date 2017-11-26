Ayrılmak isteyen eşine silahla saldırdı, 2.5 yaşındaki kızını vurdu

Olay, Samsun'un Yaşardoğu Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki 2 çocuk annesi E. Y., 5 yıllık eşi Y. Y.'nin (22) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk ederek ve kocasından şikayetçi oldu.

İHA'nın haberine göre; Y. Y. hakkında eşine yaklaşmama kararı verildi. Yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan E. Y., yarın sabah eşine boşanma davası açmayı düşünürken, yanında 2.5 yaşındaki kızı B.Y. ile birlikte çarşıdan uzun süredir kaldığı babasının evine giderken eşinin silahlı saldırısına uğradı.

Apartmana girmek istediği bir sırada Y. Y.'nin tabancayla ateş açması sonucu olayı yara almadan atlatan E. Y., yanındaki kızı B.Y.'nin vurulduğunu fark etti.

Babasının tabancasından çıkan kurşun B.Y.'nin sol karın boşluğuna isabet etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.Y. tedavi atına alındı.

Kurşunun çocuğun vücuduna girip kaldığı tespit edildi. Silahlı saldırgan kayıplara karışırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

samsun

silahla saldırdı