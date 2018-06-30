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- İbrahim Bey’in bana hiç kısıtlaması olmadı. Ne ilişkimiz süresince ne de sonrasında. Dışarıdan nasıl algılanıyordu bilmiyorum ama hep kendi özgürlüklerimi yaşadım. Şimdi de öyle. Yaşadığım hayat benim tercihimdi. Zaten barlarda gezen tozan biri değildim. Ha isteseydim o hayatı da yaşar ve kimseyi engel görmezdim. Ama istemedim. Ben masaya otururken İbrahim ayağa kalkar, ceketini iliklerdi. İnsanına göre muamele demek ki... Ha karşılıklı tartışmalar yaşamışızdır, hatta birbirimize bir şeyler fırlatmışlığımız da vardır. Ama asla tek taraflı olmazdı. Birkaç kere de kovaladı ama yakalayamadı hahaha.