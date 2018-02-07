Aysel Gürel, Google'da doodle oldu. Aysel Gürel, 2008 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak Aysel Gürel'in eserleri Türkiye sanat tarihine damga vurdu ve her kesimden vatandaş tarafından özlemle anılıyor. Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan ve Sertab Erener'in de aralarında bulunduğu bir çok sanatçıya eserler bırakan Aysel Gürel'in bugün 89. doğum günü. Özel günler için Doodle hazırlayan Google, Aysel Gürel'i de unutmadı.

GOOGLE'DAN AYSEL GÜREL AÇIKLAMASI

Asla başka bir Aysel Gürel olmayacak. 1929'da bu gün doğan Aysel Gürel, Denizli'de Sarayköy'de yaşamını sürdürdü. Gösterişsiz ve cesur olan Gürel, 1970'lerin sonundan 2000'li yıllara kadar Türk pop müzik sahnesine karar vererek, hem kaybolan aşk hakkındaki sözleri, hem de efsanevi şarkıcılar için, Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan ve Sertab Erener'in de aralarında bulunduğu şarkıcıları buldu. Bugün geride bıraktığı sözlerin hazinesinden yeni şarkılar üretiliyor!

Aysel Gürel, şarkılarıyla izleyicisini bulan bir şair idi; aynı zamanda yetenekli bir aktrist, Türkolog ve esprili provakatördü. Ayrıca bir feminist ve hayvan hakları aktivisti olarak damgasını vurdu.

Yıldızlar şarkılarına ses verirken, Aysel Gürel arka planda saklanacak bir şey değildi. O da, ilgi odağı için hazırlandı. Büyük boy kırmızı gözlükleri, pembe perukları ve kıvırcık kıyafetler giyen, flört eden ve akıllı repartee ile daima hızlı olan Gürel, öngörülemediği kadar unutulmazdı.

Bugünkü Doodle, Gürel'i kutluyor. Bu imza özelliklerini, saçlarını fuski renklerinde renklendirerek giymek, sevinci ekranda bulunması zor.

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN, AYSEL GÜREL!

AYSEL GÜREL KİMDİR?

Denizli’de, 7 Şubat 1928’de dünyayaya gelen Aysel Gürel yine bir Şubat günü hayata veda etti. Firuze, Yanarım, Gençlik Başımda Duman gibi unutulmaz şarkı sözlerine imza atan Aysel Gürel, 17 Şubat Pazar günü karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

AYSEL GÜREL, MÜJDE AR VE MEHTAP AR’IN ANNESİ

Aysel Gürel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Şarkı sözü yazarlığının yanı sıra, Türkolog, edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi. Şarkıları arasında dillerde marş olan Firuze, Ünzile, Yalnızca Sitem, 1945, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam, Değer mi?, Sır, Yolun Başı, Sarıl Bana, Zor Kadın, Aşk, Yanarım, Vur Yüreğim, Abone, Zorba Aşk, Dönmeyeceğim, Ayrıldık İşte, Son Dua, Gençlik Başımda Duman (Ateş Böceğim), Bilmem Hatırladın Mı?, Deli Balım, Yörük Yaylası, Arabesk bulunuyor.

İki ayrı Aysel Gürel var. Biri perukasını takar, makyajını yapıp delimtrak hareketlerle ilgi çeker ve lafı patlatır. Sabah kalktığında kapıyı çekip Amerika’ya gidebilecek bir Aysel. Bağsız, özgür bir kadın. Diğeri de öğretmen kimliğinde, kültürlü; bunu çekinmeden söylüyorum çünkü kültür Türkiye’de tamamen dibe vurdu. Alfabeyi okuyana, internetin başına oturup yazan çizene ne kültürlü diyorlar. Kültür sonsuza kadar okumaktan geçer.

Gürel'in Şiir Şimdi ve Senin İçin Sana Değil isimli iki de kitabı bulunuyor.

Aysel Gürel'in rol aldığı filimler:

Meyhane Köşeleri

Tek Kollu Canavar

Yurda Dönüş

Mıstık

Gümüş Gerdanlık

Silemezler Gönlümden

Hop Dedik Kazım

Öyle Olsun

Tantana Kardeşler

Kaybolan Saadet

Arzu

Yansın Bu Dünya

Fosforlu Cevriye

Çocuklarına yazdığı şiir

Her anne gibiydi o da ve kızları hiç büyümüyordu sanki. Hasta olduğu halde yılbaşını evde geçirmek için doktorlardan izin aldığı gün, kızlarını ağlatacak bu şiiri yazdı onlara.

Beni yıkadılar

Tertemiz giydirdiler

Aşkın tertemiz damlalarında

Kendilerine iki küçük kadın hazırladılar

O küçük sandığım, o büyük iki kadın

Beni onurlandırıp, beni efsanelere kattılar

Bana hayatımın şiirini emzirdiler

En son reklam filminde oynadı

Bendeniz Aysel dizisinde de rol alan Aysel Gürel son olarak Aysun Kayacı ile birlikte bir reklam filminde rol almıştı.

Aysel Gürel, ölmeden önce de Türk kadınlarına şu mesajı veriyordu: “Ben 79 yaşıma kadar çalıştım. Hiç durmadan çalıştım. Türk kadınlarına bu örnek olsun. Çalışmaktan yılmasınlar.”

Aysel Gürel'in vasiyeti neydi

Firuze, Ünzile gibi çok sayıda hit olmuş şarkının sözlerini yazan 80 yaşındaki Gürel'in ölümünden sonra, ünlü sanatçının kendisi gibi sanatçı olan kızları Müjde Ar ve Mehtap Ar annelerinin kadınlar için bir vasiyeti olduğunu açıkladı.

Mehtap Ar, Aysel Gürel'in vasiyetini şöyle sundu, “Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir."

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