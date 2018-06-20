Aytun Çıray: Demokrasiyi getireceğiz

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Bornova ilçe teşkilatının organize ettiği tanıtım yemeğine katıldı. İYİ Parti Bornova İlçe teşkilatı tarafından organize edilen Bornova’da bulunan sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, spor kulüpleri, sanayi esnafı, esnaf odası başkanı ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HT Egeli'de yer alan habere göre Çıray, İzmir’de bir çalışma yaptıklarını ancak kimsenin oyunu korkudan söyleyemediğini belirtti. İkinci Tura Meral Akşener’in kalacağını söyleyen Çıray, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda bitecek. Sayın Akşener’i Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz. Tarihi değişimin virajındayız. Aklımızla mantığımızla hareket etmemiz gerekiyor. 21. yüzyıla uygun demokrasiyi bu seçimle birlikte getireceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

İYİ PARTİ'NİN REÇETESİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1. bölge milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, farklı seçim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Dervişoğlu, kendisinin ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in fotoğraflarının yer aldığı ilaç kutuları hazırlattı. Kutuların üzerinde, “İYİ gelecek” yazıldı. İlaç kutusunun içindeki prospektüste ise, “Her derde iyi gelecek. 25 Haziran sabahından itibaren aydınlık, umut dolu bir geleceğe doğru yürümeye başlayacaksınız” ifadeleri yer aldı.