Ayumi Takano kanser hastaları için saçlarını bağışladı

Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Ayumi Takano, kanserle mücadele adına saçını kestirdi. Cadde'de yer alan habere göre, anesini kanserden kaybettikten sonra saçını 45 santim kestiren oyuncu, kemoterapi gören kanser savaşçıları için bağışladı. Takano, sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını söyledi.

Ayumi Takano