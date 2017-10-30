Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılışına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen onur yemeğine katıldı.

İHA'nın haberine göre; yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da bulundu. Yemek basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan