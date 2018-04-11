Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86,09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu.

Penahov, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,07 oyla üçüncü olduğunu belirtti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 74,51 olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasından, bundan sonraki 7 yılda Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı."

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Son verilere göre, ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını, yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izledi. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Kuliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarıştı.

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