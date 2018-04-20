Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık sempozyum öncesi yaptığı açıklamada, “TSRM olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da infertilite ve endoskopi ile ilgili çok ilgi çekeceğine inandığımız bir sempozyum ve iki ayrı kurs düzenlemek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Alanında en üst düzeyde uzman bir kadroyla hem Azerbaycan hem Türkiye’den katılacak doktorlar ve ayrıca uluslararası katılımcılara en güncel bilgileri ulaştırıp ovulasyon indüsiyonu ve histeroskopi gibi iki önemli alanda sertifikalı kurslar gerçekleştireceğiz. Sempozyumda infertilitedeki yenilikler tartışılacak ve net mesajlar verilecek” dedi.

AZERBAYCAN’LI MESLEKTAŞLARIMIZI DA ANTALYA’DA AĞIRLAYACAĞIZ

Bu sempozyumu düzenleme amaçlarını, “Hekimlerimizin bilgi birikimlerini Azerbaycan’lı meslektaşlarımız ile paylaşmak ve iki ülke iş birliğini üreme alanına taşımaktır” diye ifade eden Prof. Dr. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitiminde katkı sağlamayı hedeflediğimiz Azerbaycan’lı meslektaşlarımızı bu yıl 8-11 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz Ulusal Kongremizde de ağırlayıp, ayrıca pekiştirmeyi de hedeflemekteyiz. Giderek artmasını planladığımız bu ve benzeri etkinliklerimizde hem ülkemiz sağlık endüstrisini hem de Azerbaycan sağlık endüstrisini de yanımızda destekleri ile görmekten de duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. Her alanda başarı ile sürdürdüğümüz iş birliğimizi, üreme sağlığı alanına da taşımaktan duyduğumuz memnuniyeti tekrar belirterek, tüm meslektaşlarımızı 4-5 Mayıs 2018 tarihinde Bakü’de düzenlediğimiz sempozyumumuza davet ediyoruz. Hepinizi dost ve kardeş ülke Azerbaycan’daki bu önemli etkinliğimize bekliyoruz.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER