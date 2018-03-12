Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yöneticilerinin ABD Senato binasında etkinlik düzenlemesi dolayısıyla ABD'ye protesto notası verdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kendisini Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde oluşturulan sözde rejimin "başkanı" gibi takdim eden Bako Saakyan isimli şahsın ABD temasları dolayısıyla ABD'nin Bakü Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notasının verildiği bildirildi.
Notada, Dağlık Karabağ bölgesinin Hankendi kentine kayıtlı Saakyan'ın Ermenistan pasaportu ile ABD'ye giriş yapmasının, ilgili ABD kurumlarında sözde bölücü rejimin propagandasını yapmasının ve para toplamak için kendisine izin verilmesinin BMGK kararlarına, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmalara aykırı olduğu kaydedildi.
ABD'nin bu tutumunu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılmış bir adım olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"ABD, uluslararası hukuk kuralları temelinde taşıdığı yükümlülükleri vicdanla yerine getirmeli ve ABD'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı yürütülen faaliyetleri önlemelidir. ABD'nin bu şaşırtıcı adımını, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreciyle ilgili tutumunun değişmesi ve ön yargılı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Eski Sovyetler Birliği bölgesinde diğer bölücü rejimlere yaptırım uygulayan ABD'nin, Azerbaycan'a karşı savaş suçu ve etnik temizlik uygulamış sözde rejiminin temsilcilerinin ülkeye girişine müsaade etmesi çifte standartların göstergesidir.
ABD'nin BMGK daimi üyesi olarak ilgili BMGK kararlarının uygulanmasına, Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasına çalışması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"ABD'nin bir taraftan sorunun barış yoluyla çözülmesi yönünde çağrı yapması, diğer taraftan da sözde rejiminin propagandasına olanak sağlaması ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetlere göz yumması ABD'nin tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu adım, müzakere sürecine ciddi zarar veriyor, bölgede gerginliğin artmasına hizmet ediyor. ABD bu adımı ile Azerbaycan'da olan imajına ciddi darbe vurmuştur. ABD'nin bu tutumuna yanıt olarak Azerbaycan da ABD ile ilişkilerinde karşılıklılık ilkesiyle hareket edecektir."
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