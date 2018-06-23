Aziz Kocaoğlu: Biz ağaç dikiyoruz onlar imara açıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aliağa’daki gemi söküm işçilerini ve kamyoncuları ziyaret etti.



HT Egeli'de yer alan habere göre Kocaoğlu, “Kaliteli gençleri siyasete sokamıyoruz. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor. Bu profilin mutlaka değişmesi lazım” şeklinde konuştu. Kocaoğlu, tüm Türkiye’yi birleştirmek amacıyla yola çıkan Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olacağına inandığını söyledi. 2014 yılına kadar İzmir’e şaşı bakan AKP iktidarının o tarihteki yerel seçimden sonra artık hiç bakmadığını belirterek, “İzmir’i severek, isteyerek, gülerek, İzmir’i birleştirmek için bakmıyorsun ve yatırım yapmıyorsun. Biz Kadifekale’de 450 dönüm yeri heyelan bölgesi diye boşaltıp ağaç dikiyoruz. Siz Uzundere’de heyelan bölgesi olan yeri inşaata açıyorsunuz. Bu iki zihniyet arasındaki en belirgin farktır” dedi.

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