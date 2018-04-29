Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de yayın hayatına başlayan 'Sevilay Soruyor' programının konuğu...
''TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ STADI, BİZİM STADIMIZ''
''1998'de stadı yapacağız diye söz vermiştim, yaptık. Bu stadı Fenerbahçeliler olarak yaptık. Stadyum yapılırken de kötü bir kaza atlattım. Demirler yapılmıştı, üstüne tırmandım ve düştüm, Allah'a şükürler olsun ki kurtulduk. Fenerbahçe buradan hiç çıkmamalı. Bu stadyumda her zaman kalmalı. Dolarken de boşalırken de kolay ulaşıma sahip bir stadyum. Kadıköy semtine de yakın. Türkiye'de yapılan en önemli stadyum burasıdır. Devlet, bu stadın ardından diğer kulüplere stat yapıştır. Bu stadı Fenerbahçeliler kendisi yapmıştır. Yeri gelmişken; devlete de teşekkür ediyorum diğer stadyumları yaptıkları ve kulüplere yardımcı oldukları için...''
''O 1 OYA SEVİNSEM Mİ ÜZÜLSEM Mİ BİLMİYORUM''
''20 senelik süreçte iyi ve kötü şeyler yaşadık. O 1 oya sevinmek mi yoksa kızmak mı lazım bilmiyorum. Kaderimizde varmış. O yüzden şikayetçi değilim. Her zaman ve her yerde söylediğimiz şey, çocuklarıma bırakacağım en büyük miras Fenerbahçe başkanlığıdır. 2007'de bir TV programında başkanlığı bıraktığımı ifade ettim. İnsanlar tezahüratlar ve desteklerle dönmem için çağrı yaptılar ve geri döndük.''
''SON KEZ ADAY OLUYORUM''
''Döndükten sonra da 3 Temmuz ile karşılaştık. Herkes 'bırakacağım diyor bırakmıyor' diyor ama ben bıraktım. Bıraktığımda bana yapılan çağrılardan sonra döndüm. Bu kez kararlıyım ve son kez adayım. Eğer seçilirsem; bir daha başkanlık gibi bir isteğim olmayacak. Benden sonra 'şu aday olsun' demem yanlış olur. Kim istiyorsa o olsun. Ben bu kulübü 1 milyon üye projesi ile halka açtım. Herkes üye olmalı. 5-6 tane başkan adayı çıkmalı. Fenerbahçe'ye kimin projesi daha katkı sağlayacaksa başkan o olmalı.''
''SİYASET YAPAMAM, YAPIM BUNA UYGUN DEĞİL ÇÜNKÜ BEN TARAFIM''
''Siyaset yapamam, yapım buna uygun değil. Federasyon başkanı da olamam. Ben tarafım ve Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız durumda olsa bile Federasyon başkanı olsam Fenerbahçe lehine karar veririm bu yüzden Fenerbahçe başkanı dışında başka bir yere başkan olamam.''
''VEFA ÇOK ÖNEMLİ''
''Vefa önemli, Lefter'i herkes unutmuştu. Lefter ismimi söyleyemezdi. Bana 'Aziz Yılmaz' derdi. Eşi de ona 'dilini eşek arısı soksun' derdi. Tedavi sürecinde ona çok yardımcı olduk. Hep yanında olduk. Can Bartu ile Lefter ile sohbet etti. Can Bartu, Lefter için, 'Onun ayakkabısı bile olamam' demişti. Onların geçmişe gitmeleri, bizlere o günleri yaşatmaları çok önemli konulardı. FB TV'de bir araya gelmeleri bizim için de çok önemli olmuştu.''
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