Aziz Yıldırım'ın havalimanı tartışmasına takipsizlik

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin Eskişehirspor ile oynayacağı maç için Eskişehir'e gitmek üzere Sabiha Gökçen Havaalanı'na giden Aziz Yıldırım, güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın korumalarının x-ray cihazından geçerken uyarı vermesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından Güvenlik-İş Sendikası ve tartışmada adı geçen sendikaya üye özel güvenlik görevlisi Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

KORUMA TARTIŞMASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım hakkında "hakaret", "tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan başlattığı soruşturmasını tamamladı.

Soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında Yıldırım'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik noktasından geçişi sırasında korumasının da x-ray cihazından geçtiği ve sinyal vermesi üzerine yaşanan tartışmada görevlilere "Görmüyor musun benim resmi korumam, hiçbir şey bilmiyorsunuz, bu konuda yazı yazdıracağım" dediği anlatıldı.

Yıldırım'ın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı belirleyen savcılık takipsizlik kararı verdi.