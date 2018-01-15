B vitaminleri hayvansal ürünlerde, yeşil sebzelerde, kuru meyvelerde ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. B vitaminlerinin özelliği, B12 hariç hepsinin suda eriyen vitamin olmalarıdır. B vitaminleri suda eridiği için vücutta depo edilmezler.

B12 vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer alır. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmediği taktirde vücutta ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir.

B1 vitamini



B1 vitamini sinir sistemine yardımcı olur. B1 vitamininin eksikliği, sinirlilik, depresyon, yorgunluk, hafıza sorunları ve dikkatte azalma gibi sorunlara neden olabilir.

B2 vitamini



B2 vitamini kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu sağlamada büyük bir rol oynar. Bunun yanı sıra antioksidan üretimine katkı sağlar. B2 vitamini eksikliği deride, dudakta, dilde yaralanmalara ve iltihaplanmalara sebep olur.



B3 vitamini



B3 vitamini sinir sistemini düzenleyerek protein, yağ ve karbonhidratların vücutta kullanılmasına yardımcı olur. B3 vitamini eksikliği, yorgunluk, halsizlik, depresyon, hafıza kaybı, zihinsel problemler ve pelegra rahatsızlığına yol açabilir.



B5 vitamini



B5 vitamininin eksikliği yorgunluk, stres, depresyon, baş ağrısı, iştahsızlık ve saç dökülmesi gibi sorunlara yol açar.





B6 vitamini



B6 vitamini, vücutta alyuvarların üretilmesinde büyük rol oynar. Bunun yanında saçlarda kepek oluşumunu, egzamayı ve sedef hastalığını önler. Bu mineralin yetersizliği deri problemleri, uykusuzluk, kansızlık ve sinirlilik gibi sorunlara yol açabilir.

B7 vitamini



B7 vitamini saç ve cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Eksikliği saç dökülmesi, kepek oluşumu, mide bulantısı, anemi, yorgunluk ve depresyon gibi sorunlara yol açar.



B9 vitamini



B9 vitamini, vücutta enerji üretiminde ve kırmızı kan hücresi olan alyuvarların oluşumunda görev alır. Bu mineralin eksikliği anemi, hafıza kaybı, zihin sorunları, beyin hasarları ve spina bifida gibi doğum kusurlarına neden olabilir.



B12 vitamini



Bu mineralin eksikliği yorgunluk, depresyon, hafıza kaybı, zihinsel problemler, iştahsızlık, kilo kaybı ve ellerde-ayaklarda uyuşma gibi sorunlara neden olabilir.

B VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

B1 vitamini: Tahıl kabuklarında, sığır etinde, bira mayasında, soya fasulyesinde, cevizde, fındıkta, kuru bezelyede ve yürekte bol miktarda bulunur.



B2 vitamini: Süt, yoğurt, yürek, badem, kuru bezelye, mantar, kuşkonmaz, soya-yeşil fasulye, yer fıstığı ve kuru fasulyede bulunmaktadır.



B3 vitamini: Yumurta, süt, balık, peynir, havuç, hurma, mısır ve buğdayda bulunur.



B5 vitamini: Kırmızı et, tavuk, yumurta, kuruyemiş, baklagiller ve tahıllarda bulunur.



B6 vitamini: Yumurta, tavuk, balık, süt, muz, patates, yulaf, mısır, soya fasulyesi, kuruyemiş, havuç, bezelye ve avokado da bulunur



B7 vitamini: Yumurta, balık, patates, süt fındık, soya ve cevizde bol miktarda bulunur.



B9 vitamini: Tüm tahıllarda, kuru baklagillerde, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, arpada, fasulyede, kahverengi pirinçte, mercimekte, hurmada, cevizde, fındıkta, yumurta sarısında, sütte, peynirde ve turunçgillerde bulunmaktadır.



B12 vitamini: Sığır eti, böbrek, balık, peynir, süt, yumurta ve karaciğerde bulunmaktadır.

B vitamini

B vitamini nelerde bulunur?

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