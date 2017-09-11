'B12 vitamin' eksikliği unutkan yapıyor!

Erişkin Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, B12 vitamin eksikliğinin unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, denge kaybı hatta depresyona yol açabildiğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; B12 vitaminin insan vücudu için çok önemli olduğuna dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniğinden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "B12 vitamini beyin ve sinir sistemimiz başta olmak üzere tüm vücudumuz için hayati bir vitamindir. Geçmiş yıllarda ağır B12 vitamin eksikliğine bağlı ölümler gerçekleştiği için ölümcül anemi (Pernisiyöz) olarak da isimlendirilmektedir" dedi.
"ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE BOL MİKTARDA MEVCUT"
B12 vitamininin et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve balıkta bol miktarda bulunduğunu belirten Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Beslenme yetersizliği olanlarda, vejeteryanlarda, midesinde ve bağırsaklarda B12 vitamini ve B12 emilim problemi olanlarda (mide ve barsak ameliyatı, kronik atrofik gastrit, helicobacter pylori bakterisine bağlı gastrit gibi), bazı ilaçları kullananlarda ve bazı bağırsak parazitlerine bağlı olarak B12 vitamini eksikliği gelişebilmektedir" ifadelerini kullandı.
"UNUTKANLIĞINIZIN SEBEBİ B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLABİLİR"
B12 vitamini eksikliğinin birçok hastalığa davetiye çıkarabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, şöyle konuştu: "B12 vitamini eksikliği; unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi, dilde ağrı ve uyuşma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük hatta depresyona yol açabilmektedir. Vitamin B12 eksikliği tanısı ve nedeni hekimce araştırıldıktan sonra hastalara vitamin B12 içeren hap ve iğne tedavileri verilmektedir. Vitamin B12 eksikliğine neden olan durum çoğu zaman kronik atrofik gastrit olup bu hastalar hayat boyu vitamin B12 tedavisi almalıdır. En sık yapılan hata vitamin B12 tedavisinin bir kaç aylık tedaviden sonra çoğu hasta tarafından bırakılmasıdır. Bu durumda vitamin B12 eksikliği 6-24 ay sonra tekrarlayabilmektedir. Vitamin B12 eksikliği saptanan hastalar hekimlerine danışmadan tedavilerini bırakmamalıdırlar."
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