16 yaşındaki Emircan Açıkgöz lise öğrencisiydi. 14 Aralık gecesi halı saha maçı sonrası arkadaşlarıyla evin yolunu tuttu. Çok geçmeden iki grubun silahlı çatışması arasında kaldı. Arkadaşları yara almadan kurtuldu. Ancak Emircan'ın vücuduna 7 kurşun isabet etti. 24 kurşun da bindikleri arabaya. Olayda 7 gözaltı var. Polis firar eden zanlıları arıyor.
Habertürk TV'den Başak Çubukçu'nun haberine göre, Açıkgöz ailesi bir yandan evlat acısı çekerken bir yandan da arka arkaya sıraladıkları soruların yanıtlarını arıyor. Talepleri var. Emircan'ın katilleri yakalansın. Olayda güvenlik zafiyeti sorgulansın.
"OĞLUMU BİR HAFTADIR ÇOK ÖZLEDİM"
Emine Açıkgöz, oğlunun acısını, "Oğlumu bir haftadır göremiyorum. Çok özledim. Bir kere göreyim diye yalvarıyorum gece gündüz Allah'ıma." diyerek anlatmaya çalıştı.
"OĞLUMUN HESABINI KİM VERECEK"
Baba Hacı Açıkgöz olayda polisin ihmali olduğunu düşünüyor. Polisi olaya zamanında müdahale etmemekle suçluyor. Baba Açıkgöz, "Emniyet, karakol 200 metre. Bir tane havaya ateş açılmış mı? Bu karşı tarafın kaçması için. Yok. Bu Emniyet nerede? Burada çok büyük bir zafiyet var. 11 dakika çatışma var. İçişleri Bakanlığı sorsun, 11 dakika boyunca ateş açılmış mı? Kim verecek bunun hesabını." diye konuştu.
GÜVENLİK ZAFİYETİ
Baba Hacı Açıkgöz, "Polis çatışmanın olacağı istihbaratını önceden almıştı" diyerek yeni bir iddia ortaya atıyor. Baba Açıkgöz,"Taziyeye gelen Emniyet Müdürü Yardımcımız bana diyor ki; bize o gün ihbar geldi. Koruma talebi istemiş bir grup. Biz de kafeyi boşalttık. Aradan yarım saat geçince bu olay gerçekleşiyor. O çatışma olurken neredeydiniz. Emniyet bu olay için önlem alıyorsa, neden orada değillerdi? Çocuğum tesadüfen arkadaşlarıyla oradan geçiyordu." diye konuştu.
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