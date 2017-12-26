Baba Vanga kimdir

Baba Vanga bir çok kehaneti ile ünlü olmuştu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 84 yaşında vefat etti.

Gerçekleşen Kehanetleri

Baba Vanga’nın kayıtlara geçen, gerçekleşmiş kehanetlerinden bazıları şöyle:“İki çelik kuş kulelere çarpacak, gökyüzü aydınlanacak” (11 Eylül saldırıları)

“Kursk su altında kalacak, bütün dünya arkasından ağlayacak” (2000 yılında 118 Rus askerine mezar olan denizaltının adı)

“Vladimir’in (Putin) zaferi dünyada her şeyi etkileyecek”

“İklimler değişecek” (küresel ısınma)

“Amerika’nın 44′üncü başkanı siyah olacak. Siyahi liderin gelmesinden kısa süre sonra ülke büyük bir ekonomik krize girecek, dünyaya barış değil, felaket getirecek

BABA VANGA'NIN 2018 VE SONRASI İÇİN KEHANETLERİ

“2018 yılında Dünyanın yeni hakimi Çin olacak”“2043 yılında Müslüman bir devlet Avrupa’ya hükmedecek”

“2046 yılında Hastalıklı her organın yerine yenisi yapılacak”

“2076 yılında Bütün dünyada sınıfsız bir komünizm sistemi yerleşecek”

“2088 yılında Bütün hastalıklar birkaç saniyede tedavi edilecek”

“2097 yılında Kimse yaşlanmayacak”

“2167 yılında Yeni bir din gelecek”

“2304 yılında Ay’ın tüm sırları çözülecek”

“3797 yılında Dünyanın sonu gelecek. İnsanoğlu başka bir gezegene göçecek ve yeni bir hayat başlayacak”

BABA VANGA KİMDİR?

31 Ocak 1911 doğumlu Baba Vanga (d. , Ustrumca, Osmanlı Devleti – ö. 11 Ağustos 1996, Sofya, Bulgaristan), doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova, evlendikten sonra bilinen ismi Vangelia Gushterova , kör bir Bulgar mistik, Durugörü. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir Herbalist'dir. Dünyada milyonlarca insan, paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna olmuştur.

Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması teklif edildi, ancak bu "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi.

Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü. Babası sonunda, kızına bir üvey anne olarak, iyi bir kadınla evlendi.

Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga (bu iddia o zamanlar meteorolojik kayıtlarda doğrulanmadı) oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çar'ı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petrich'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizm'in içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

Vanga meme kanserinden 11 Ağustos 1996 tarihinde öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petrich'deki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.

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