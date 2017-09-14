Terör örgütü DEAŞ’tan kaçarak peşmergeye sığındıktan sonra Duhok’ta bir cezaevine konulan 12 yaşındaki İsmail’i kurtarmak için Erbil’e giden İsmail Berişpek, kendisiyle aynı adı taşıyan torununa kavuştu. Berişpek, torunun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisinden yeni bir mavi bisiklet istediğini aktardı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre küçük İsmail, 4 yıl önce kendisini DEAŞ bölgesine götüren babasının çatışmada ölmesinin ardından yaklaşık 2 ay önce kaçarak peşmergeye sığınmıştı. Duhok’taki bir cezaevine konulduğu ortaya çıkan İsmail Berişperk dedesini arayarak yardım istedi. Dedesi de bunun üzerine torununu kurtarmak için otomobilini satıp 2 gün önce Erbil’e gitti. Erbil’de bir avukat tutan İsmail Berişpek, 4 yıl sonra torununu görünce gözyaşlarına hâkim olamadığını belirterek “O an dünyalar benim oldu. Cezaevi misafirhanesinde 1 saat görüştüm. 20 gün sonra torunumun mahkemeye çıkacağını söylediler. Sonra tekrar gelip onu alacağım. Sağlık durumu iyi” diye konuştu.

BABASINA TEPKİLİ

Torununun kendisine “Dede gelen giden yoktu. Senden de ümidimi kesmiştim. Bir hafta daha gelmeseydin kendime zarar verecektim” dediğini aktaran Berişpek, kendisini DEAŞ’ın bulunduğu bölgelere götüren babasına tepkili olduğunu söyledi. İsmail Berişpek “Bana ‘Allah onu öteki tarafta bildiği gibi etsin’ dedi. Cebinde benim ve babaannesinin fotoğrafı vardı” dedi.

“Mavi bisikletini, etli ekmeği ve evimizi çok özlemiş” diyen Berişpek, “Ancak eski bisikletinin artık küçük olduğunu düşünüyor. Yeni bir mavi bisiklet almamı istedi” şeklinde konuştu. Torununun okuluna devam etmek istediğini ifade eden dede “Türkiye’de de mahkemeye çıkma korkusu var. Büyüyünce subay olmak istiyor. ‘Subay olunca ne kadar Türk, Kürt var hepsini DEAŞ’tan kurtarcağım’ diyor” ifadesini kullandı. Torun İsmail Berişpek’in önümüzdeki günlerde Konya’ya dönmesi bekleniyor.