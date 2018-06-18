İzmir’in Tire ilçesi Yeniçiftlik mahallesinde oturan Türkan Kasar, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda subay olarak görev yapan ve 40 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Emin Yurtçu’nun şeref madalyası ve evraklarının bulunduğu çantaya bakarken, o döneme ait sigortalılık belgelerini buldu. Belgelerde babasının görev yaptığı 9 yıl boyunca sigortasının yatırıldığını gösteren hizmet dökümlerini görünce oğlu Osman Kasar’a anlattı. Akrabalarının da ‘Babanızdan emekli maaşı alabilirsin’ demesiyle Tire SGK’ya başvurdu. HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberi...

Kasar ailesinin getirdiği evrakları inceleyen SGK görevlileri, evrakların çok eski olduğunu sistemde kayıtlı olmadığını belirtti. Görevliler evrakları alarak Genel Kurmay Başkanlığı’na gönderdi ve incelenmesini isteyerek hizmetlerin karşılaştırılmasını istedi. Evrakları 6 ay gibi kısa bir sürede inceleyen Başkanlık, hizmet dökümlerinin arşivlerinde kayıtlı olduğunu doğruladı.

SGK görevlileri Genel Kurmay Başkanlığı’ndan gelen evrakları sisteme girerek, asker kökenli kişilerin eş ve kızlarına emekli maaşı bağlanacağını belirleyerek 3 ay içerisinde Türkan Kasar’a maaş bağladı.

ÖĞRETMEN OLDU

Yıllardır babasından maaş almak hakkı olduğunu ancak başvurmadığı ve evrakları da bulamadığı için maaş alamadığını belirten Kasar, “Babam, 1 Dünya Savaşı’nda daha askeri lisede okurken Çanakkale cephesinde, hemen ardından da ardından Kurtuluş Savaşı’nda görev aldı. Sonra, İstiklal Madalyası aldı. 2 Dünya Savaşı’nda da yine görev yaptı. Orduda, yaklaşık 10 yıl kaldı ve üst teğmen rütbesiyle terhis oldu. Savaş sona erince de Tire’de ilkokul öğretmenliğine atandı. Bana hep ‘Baban askerdi, niye emekli maaşı almıyorsun’ diye söylüyorlardı. Evde anıların bulunduğu çantayı incelerken hizmet dökümlerini bulduk. SGK’da yardımcı oldu ve yıllar sonra hak ettiğim maaşı bağladılar” ifadesini kullandı.

Teşekkür etti

Devlete teşekkür eden Kasar, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bulduğum evrakı dikkate aldılar, araştırdılar ve bana babamdan emekli maaşı bağladılar” dedi. Kasar’ın oğlu Osman Kasar da, “Allah devletimizden razı olsun. 100 yıl önceki evrakları bulup, inceleyerek annemi emekli etti” dedi.

"Türkan Kasar, yetkililerin kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti."

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