Bafralılar 600 yıllık geleneği yaşatıyor: Sele Sepet Top Kandili

Samsu'nun Bafra ilçesinde Ramazan ayının 14’nü 15’ine bağlayan gece düzenlenen Sele Sepet Top Kandili kutlayan mahalle sakinleri çocukluk günlerine döndüler.

İHA'nın haberine göre Gazipaşa Mahallesi Çilek Sokak sakinleri çocukları ve torunlarıyla birlikte ellerine aldıkları top kandillerle mahalle muhtarının evine giderek maniler söylediler.

73 YAŞINDAKİ SAFİYE ÖZDEMİR ORGANİZE ETTİ

Maniler eşliğinde gelen mahalle sakinlerini kapıda karşılayan Muhtar İrfan Varol, onlara şeker ikramında bulundu. 73 yaşındaki Şafiye Özdemir tarafından organize edilen Sele Sepet Top Kandili kutlamalarına katılan mahalle sakinlerinin coşkusu görülmeye değerdi.

Şafiye Özdemir, "Dilek Sokak sakinleri olarak çocukluğumuzu yeniden anmaya başladık” dedi.

Mahalle sakinleri ise, "Çocukluğumuzda yaşadığımız eğlenceyi, çocuklarımıza da göstermek için tekrar bu etkinliği yaptık. Önceden çocukluğumuzda geziyorduk, sonra çocuklarımızı gezdirdik. Biz büyüdük. Teyzelerimizin sayesinde çocukluğumuza döndük. Çok mutluyuz. Baframıza özgü bir kutlama bu. Bunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandılar.

Mahalle Muhtarı İrfan Varol da, "Baframızda her yıl geleneksel olarak kutladığımız bu top kandil gecesini bugün de mahallemizin büyükleri ve mahalle muhtarı olarak kutlamak için karar verdik. Ablalarımızın, yengelerimizin, kardeşlerimizin çocukluk günlerini hatırlamaları için kutlama yaptık. Bundan sonra da her yıl bu kutlamayı yapacağız" dedi.

İftar yemeğine misafir olarak gelen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) öğrencisi Mustafa Kaynak ise, “Çok farklı bir gelenek. Biz de böyle bir şey yok, hiç görmedim. Çok güzel bir gelenek" şeklinde konuştu.

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