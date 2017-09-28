Bağdat, Erbil'i milyar dolarlık kazancın dışına itiyor!

Enerji uzmanlarına göre Bağdat ve Ankara’nın doğrudan anlaşması yaklaşık 12 milyar dolarlık bir ticarette Erbil’in denklem dışında kalmasını beraberinde getirebilir.
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Irak ve Türkiye tarafından yapılan açıklamaların süreçte yeni bir denklemi de beraberinde getirebileceğine dikkati çekti.
"SON BİR YILDA 208 MİLYON VARİL HAM PETROL TAŞINDI"
Irak’tan Türkiye’ye gelen iki paralel boru hattı bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Boru hattı üzerinden son bir yıl içinde Irak’tan Türkiye’ye taşınan ham petrol miktarı 208 milyon varil. Bunun yüzde 65’i Türkiye’den dünya pazarlarına gönderiliyor" ifadesini kullandı.
"20 MİLYAR DOLARLIK ATIL BİR POTANSİYEL VAR"
Irak’tan taşınan ham petrolün bugünkü fiyatlardan yıllık 12 milyar dolar tutarında bir ticaret hacmine denk geldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:
"Boru hatlarının toplam kapasitesi ise 553 milyon varil düzeyinde. 208 milyon varil kullanılıyor, bu da 345 milyon varillik bir potansiyelin atıl olduğunu gösteriyor. Kaldı ki 345 milyon varil demek bugünkü fiyatlardan 20 milyar dolar gibi çok ciddi bir kalem anlamına geliyor ve bu potansiyel atıl durumda. Irak ve Türkiye arasında geliştirilecek işbirliği ile sadece petrolde altyapısı hazır, yılda 30 milyar dolarlık bir potansiyel değerlendirilebilir.
Ayrıca, 2017 yılı Şubat ayında İran ile Irak Merkezi Hükümeti arasında Kuzey Irak petrollerinin İran üzerinden dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayacak boru hattı inşası için bir mutabakat anlaşması imzalandığını unutmamak lazım. Petrolün yanı sıra doğalgazda da dünyanın en bakir ve ucuz çıkartılabilecek rezervleri Irak’ta bulunuyor. Nitekim Rus petrol şirketi Rosneft iki hafta önce IKBY ile 30 milyar metreküplük doğalgaz boru hattı anlaşması imzaladı."
- IKBY referandum
- Bağdat
- Erbil
- türkiye
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.