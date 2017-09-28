Bağdat: Türkiye petrol ticaretinde bizimle muhatap olacak

Habertürk TV'nin haberine göre; Irak merkezi yönetimi, Türkiye'nin petrol ticaretinde kendileri ile muhatap olacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Haider al-Abadi, Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda yalnızca Irak Merkez Hükümeti ile muhatap olacağını kendilerine ilettiğini söyledi.

Irak Başbakanı Abadi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın kendi ülkeleri tarafından alınacak tüm kararlara verilecek desteği teyit ettiği belirtildi.