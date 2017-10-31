Bahçeli, bozkurt işareti yapan ve görevinden ayrılan öğretmeni kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da bir okulda, sınıfta Türk bayrağı önünde "bozkurt" işareti yapıp sosyal medya hesabından yayınlayan ve sonrasında görevinden ayrılan öğretmen Özlem Doğru'yu kabul etti.

Kabul, Bahçeli'nin Meclisteki makamında basına kapalı gerçekleştirildi.