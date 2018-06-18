MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Devlet Bahçeli, Kandil operasyonu,Münbiç ve FETÖ ile mücadele konularına değindi.
Bahçeli ''Ülkemizin gündemi çok ağır. Sorunlar gittikçe derinleşerek geliyor. Fakat son yıllarda özellikle bölücü terörle, FÖTE ile mücadelede ve Türkiye’yi yakından tehdit eden komşu ülkelerdeki gelişmeler karşısında bugünkü siyasi iktidar TSK ile birlikte çok azimli ve karralı bir tavır içine girmişlerdir ve bazı tehditleri ortadan kaldırmışlardır.'' şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini belirterek başarı için ölçütün 301 vekil ve üstünün olduğunu söyledi. Bahçeli, cumhurbaşkanının Meclis'te çoğunluğun desteğini alamaması durumunda sistemin kendi içinde çözüm üretebileceğini belirterek "Uyum sağlanamaz ise erken seçim düşünülebilir" dedi. Bahçeli, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki söylediği sözlerle ilgili soruya da yanıt verdi
24 Haziran seçimleriyle ilgili çalışmaları değerlendiren Bahçeli, AK Parti ile ortak miting yapılmamasına ilişkin, "Birlikte miting yapmadık, bugünkü zeminde çok tartışma yaratabilir. Buna mahal vermemek lazım. Cumhur İttifakı iki tüzel kişiliği olan partinin birlikte çalışması. İstesek biz Yenikapı'da gelir, bir miktar alkış alırdık. Bir gün sonra 'Bak şunlara ya' denilebilir. Bir partinin çalışmasından yararlanacak kadar alçalmadık" diye konuştu.
''AFRİN VE MÜNBİÇ ÖNEMLİ TEHDİTLERDİ''
Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bunlardan birisi Afrin’dir. En son Menbiç bir çıban başı olarak durmaktaydı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle bir askeri müdahaleye gerek kalmaksızın diplomasi ile olayları takip etmek suretiyle ABD ile bugüne kadar aykırı bir politika takip eden ABD’yi ikna etmek suretiyle Münbiç’te Amerikalı askerlelr Türk askerlerinin güvencesini sağlayarak YPG’yi oradan uzaklaştırmışlardır. Bunlar önümüzdeki günlerde dış politikanın gelişimi sürecinde temel taşlar olarak tarihe kayıt düşecektir. O bakımdan ben tebrik ediyorum. Çok hayırlı bir teşebbüstür. Münbiç sorununun diplomasiyle çözümü olumlu, arkası gelmelidir diye düşünüyorum.''
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Bahçeli, başkan yardımcılığı iddiasına ilişkin soruya ise
''Aynı noktadayım, herhangi bir beklenti ve talebim yok. Ülkücünün bir haysiyeti vardır, pazarda alınıp satılmaz.'' cevabını verdi.
Neden aday olmadığına dair soruya ise Bahçeli ''Gerçekçi olmak lazım. 30 40 vekille geldik. 5-6sı gitti veya ihraç. Bazılarında uyumsuzluk var. Bu şartlarda bir nefse kapılmanın anlamı yok. Ben de bu nefs yok. Ben önce milletim, sonra partim, sonra ben demişimdir. Benim sloganımdan biri aklım hep Türkiye'dir. 3-5 miting ve vaatle milleti neden kandırayım? Yalan dolan ile siyaset olmaz.'' cevabını verdi.
FETÖ'DE SİYASİ AYAK TARTIŞMASI
Devlet Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili ''Bunun üzerinde henüz durulmadı. Siyasetin FETÖ'den arındırılması lazım. Siyasette FETÖ'ye yakın isimler olması lazım. Yoksa her alanda bu kadar güçlü olamazlardı.'' değerlendirmesinde bulundu.
''FETÖ VE PKK'NIN KÖKÜ KAZINMADAN OHAL KALKMAMALI''
Bahçeli ayrıca OHAL'e ilişkin de değerlendirmede bulundu. ''FETÖ ve PKK'nın kökü kazınmadan OHAL kaldırılmamalı.'' dedi.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI AĞIR BAŞLI OLMALI"
Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili soruya yanıt veren MHP lideri, "Onlara hiç şans tanımıyorum. İnce, atışmadan, çatışmadan, kavgadan zevk alıyor, hoşlanıyor. Cumhurbaşkanlığına talip olanın ağır başlı olması lazım. O bakımdan ben şu an için Recep Tayyip Erdoğan rakipsiz görünüyor. Neden, 16 senedir yaptıklarını söylüyor, yapacaklarını söylüyor" dedi.
"SÖYLEDİKLERİM O GÜNKÜ ŞARTLARDA GEÇERLİ"
Muharrem İnce'nin meydanlarda kendisinin Erdoğan'ı eleştirdiği sözlerini hatırlatmasının sorulması üzerine Bahçeli, "Erdoğan'ı en çok eleştiren benimdir. 16 senedir söylediklerimden imzamı çekmiyorum ama 15 Temmuz'dan sonra şunu dedin, bunu dedin diye husumeti geliştirmek istemiyoruz. O günkü şartlarda ne söylediysek o şartlarda geçerlidir" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU SAĞLAYAMAZSA?
"Cumhur İttifakı'nın Meclis'te devam etmesi lazım. Başarı 301 vekil ve üstüdür" diyen Bahçeli, cumhurbaşkanının partisinin Meclis'te çoğunluğu sağlayamaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanlığı ile Meclis uyumlu çalışamaz ise sistem içinde çözüm üretilebilir. Uyum sağlanamaz ise erken seçim düşünülebilir" yanıtını verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.