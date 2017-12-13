İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda Bahçelievler'de bir aracı durdurdular.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, yapılan incelemede piyasa değeri 30 milyon TL olan 1725 tüp içerisinde kobra zehri ele geçirdiler. Bir kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR



Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.

Yılan zehirleri ilaç olarak hastalıkların tedavisinde, damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaç yapımında, ayrıca epilepsi ve eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.

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