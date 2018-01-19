Bahçelievler'de bir otoparktan araba çalan hırsızlar polisin dikkati sayesinde yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA'nın haberine göre, Bahçelievler'de bir otoparktan araba çalan 4 kişiden 2'si çaldıkları araçlardan biri ile polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların emniyete yapılan işlemlerinde, Seyit G.'nin suç kaydı bulunurken, 14 suçtan arandığı, Şahmeran G.'nin ise 19 suç kaydı bulunduğu, 11 suçtan da arandığı belirlendi. 6 hırsızlık olayının da faili olan hırsızlar adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Ocak'ta saat 04.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Yediemin Otoparkında meydan geldi. İddialara göre, 4 hırsız çalıntı araçla otoparka geldi. Bu sırada otoparkın güvenlik görevlisinin etrafı dolaşmasını fırsat bilen hırsızlardan iki tanesi nöbetçi kulübesine yöneldi. Kulübenin boş olduğundan emin olan hırsızlardan bir tanesi dışarıda beklerken diğeri içeriye girerek masanın üzerinde bulunan araba anahtarlarını cebine doldurdu.
HIRSIZLARIN BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Ardından araçların bulunduğu bölüme geçen hırsızlar, araçları çalarak kayıplara karıştı. Kulübeye dönen görevli anahtarların ve arabaların olmadığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızların otoparktan iki tane araç çaldığı belirlendi. Polis ekipleri otoparkın güvenlik kameralarını incelemeye alırken hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Olaydan sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdu. Durdurulan aracın yapılan incelemeler sonunda otoparktan çalınan araç olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandıkları belirlenen hırsızlar ise Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada yapılan sorguda çaldıkları aracın da yerlerini söyledi. Şahısların verdiği adreste arama yapan polis ekipleri diğer aracı da bularak inceleme yaptı. Yapılan incelemede araç içinde 14 kontak anahtarı ve çalıntı plakalarda ele geçirdi.
2 HIRSIZ TUTUKLANDI
Şüphelilere yönelik yapılan araştırmalarda ise Seyit G.'nin 30 suç kaydı bulunurken, 14 suçtan arandığı belirlendi. 23 yaşındaki Şahmeran G.'nin de 19 suç kaydı bulunduğu, 11 suçtan da arandığı öğrenildi. 6 hırsızlık olayının da faili olan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, diğer kişi kişininde 2 kişinin arandığı bildirildi.
O ANLAR KAMERADA
Şahısların arabaları çalma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir araçla otoparka gelen hırsızlar etrafa dağılarak çevreyi kontrol ediyor. Güvenlik kulübesinin yanına gelen hırsızlardan iki tanesi görevlinin içeride olmadığı fark ediyor. Bunun üzerine hırsızlardan bir tanesi dışarıda kalırken diğeri içeri girerek masanın üzerinde bulunan anahtarları cebine dolduruyor. Daha sonra araçların bulunduğu kısma geri dönen hırsızlar iki tane araç çalarak kayıplara karışıyor.
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