Son Dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul Bahçelievler'de kaldırımda yaya olarak ilerleyen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, saldırganlar kaçarken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.

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