Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde, araç ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler seyir halinde giden bir otomobildeki kişiye ateş açtı. Saldırı sonrası, araçta bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralanan sürücünün kullandığı araç kaldırıma çarparak durdu.
DHA'nnı haberine göre olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 00:40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan beyaz bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişi yada kişiler, M. Ö.'nün kullandığı otomobile Fetih Caddesi üzerinde ateş açtı. Saldırıyı yapan kişi yada kişilerin kullandığı otomobil hızla olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan sürücünün kullandığı araç da kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Saldırıda ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silalhlı saldırıda yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Saldırı sonrası polis ekipleri Fetih Caddesi'nin her iki tarafına da şerit çekerek araç ve yaya geçişine kapatıp olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri, çevredeki işyerilerinin de güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırı sonrasında ağır yaralanan sürücünün kullandığı otomobilin kaldırıma çarpma anlarının olduğu kayıtları tespit etti. Görüntülerde, yaralanan sürücünün kullandığı aracın kaldırıma çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise kaldırımda yürüyen 3 kişinin bir anda işyerine girdiği görülüyor.
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