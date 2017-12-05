Bahçelievler'de sürücüler dinlene dinlene kavga etti

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavga yaklaşık 1 saat süreyle devam etti. İlk etapta dayak yiyen sürücünün arkadaşlarını da çağırdığı olayda taraflar adeta dinlene dinlene kavga etti. Saniye saniye kameralara yansıyan kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
İHA'nın haberine göre olay Bahçelievler'de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre iki araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrasında araç sürücüleri tartışmaya başladı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlardan bir tanesinin sürücüsü diğer araçta bulunan kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Bunun üzerine dayak yiyen sürücü telefon ile arkadaşlarını kazanın olduğu noktaya çağırdı.
ARALIKLARLA KAVGA ETTİLER
Olay yerine gelen şahıslar ile diğer araçta bulunan şahıslar yeniden kavga etmeye başladı ama araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak uzaklaştırdı. Ancak kısa süre sonra taraflar yeniden kavgaya tutuştu.Yaklaşık bir saat aralıklarla kavga eden şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de araçlar kazaya karışıyor ve kenara çekiyor. Şahıslardan bir tanesi diğer şahıslara doğru bağırarak gidiyor ve vurmaya başlıyor. Ancak 3 kişi olan grup diğer şahsı feci şekilde dövüyor. Daha sonra dayak yiyen şahsın yakınları geliyor ve kavga yeniden başlıyor. Görüntülerde tarafların aralıklarla kavga etmesi sürdükleri görülüyor.
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