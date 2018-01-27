Bahtiyar Ölmez 11. bölüm için bekleyiş sürüyor. Ekrana gelecek oaln yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, "Bahtiyar Ölmez 11. bölüm fragmanı" aramasını yapıyor. Peki Bahtiyar Ölmez 11. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar.

BAHTİYAR ÖLMEZ 11. BÖLÜM

Bahtiyar, Şinasi'nin vurulmasıyla çılgına dönmüştür... Bu işi yaptıranların peşine düşer... Tetikçiyi bulur. Tetikçi Aytekin'in ismini verir. Bahtiyar, Aytekin'den Şinasi'nin intikamını almak için harekete geçer.

Yaşanan olaylar sonunda Bahtiyar intikamını ertelemek zorunda kalır. Ancak Vildan her şeyi Aylin'e anlatmaya karar vermiştir... Öte yandan Bahtiyar'ın kaybolması Aytekin'i yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışlar sonunda Aytekin, Bahtiyar'ın gerçek kimliğini öğrenir ve Bahtiyar, Anıl ve Memduh'un peşine düşer.

Fuat'ın ise her şeyi tersine çevirecek bambaşka bir planı vardır. Bahtiyar ne olduğunu bile anlayamadan kendini içinden çıkılamaz bir çaresizlik içinde bulur.

BAHTİYAR ÖLMEZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahtiyar kardeşi Nuran ve Ramazan’ı kurtarmayı başarır. Ancak çok daha büyük bir sorunla yüzleşmek zorunda kalır. Aytekin Yavuz, uyuşturucu işi yapacaktır. Sevkiyatta Bahtiyar’ı kullanmayı planlamaktadır. Bahtiyar herkesin önünde Aytekin’e rest çeker...

Aytekin bunun üzerine Bahtiyar’ın ölüm fermanını imzalar. Öte yandan Nuran’ın Fuat yüzünden kendisinden ayrıldığını öğrenen Caner, Fuat’tan bunun hesabını soracaktır. Şinasi ise Nuran ve Caner ayrılığı sonrası kararlıdır. Bahtiyar’a Nuran’ı sevdiğini anlatacak ve Nuran’a açılacaktır.

Rıfat Çakar’ın ajanı olarak villaya giren Ömer çoktan işe başlamıştır... Villada Aylin, Ayça ve latife için açıklanamayan hadiseler cereyan etmeye başlar... Eşzamanlı, Aytekin’in gönderdiği katil Bahtiyar’ı bulur...

Bahtiyar Ölmez

Bahtiyar Ölmez 11. bölüm

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm

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