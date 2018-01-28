Bahtiyar Ölmez son bölümüyle dün akşam ATV ekranlarına geldi. Heyecanın iyice arttığı dizide, Şinasi'yi vurduranın Aytekin olduğu ortaya çıktı. Aytekin, Bahtiyar’ın gerçek kimliğini öğrendi. Bu sırada gelişen olaylarla Bahtiyar, büyük bir çaresizliğe sürüklendi. Peki bundan sonra ne olacak? Bahtiyar 12. bölüm fragmanında neler olacak?

BAHTİYAR ÖLMEZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bahtiyar Ölmez son bölümün ardından, izleyici yeni bölüm fragmanı için araştırmalarını arttırdı. Ancak Bahtiyar Ölmez 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bahtiyar Ölmez dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

BAHTİYAR ÖLMEZ 11. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aytekin, Bahtiyar’ın gerçek kimliğini öğrenir

Bahtiyar, Şinasi'nin vurulmasıyla çılgına dönmüştür... Bu işi yaptıranların peşine düşer... Tetikçiyi bulur. Tetikçi Aytekin'in ismini verir. Bahtiyar, Aytekin'den Şinasi'nin intikamını almak için harekete geçer. Yaşanan olaylar sonunda Bahtiyar intikamını ertelemek zorunda kalır. Ancak Vildan her şeyi Aylin'e anlatmaya karar vermiştir... Öte yandan Bahtiyar'ın kaybolması Aytekin'i yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışlar sonunda Aytekin, Bahtiyar'ın gerçek kimliğini öğrenir ve Bahtiyar, Anıl ve Memduh'un peşine düşer. Fuat'ın ise her şeyi tersine çevirecek bambaşka bir planı vardır. Bahtiyar ne olduğunu bile anlayamadan kendini içinden çıkılamaz bir çaresizlik içinde bulur.

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