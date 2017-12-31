Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından merak ediliyor. Bahtiyar Ölmez son bölümünde Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyorlar.

BAHTİYAR ÖLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölüm fragmanı internette araştırılıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BAHTİYAR ÖLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahtiyar Aylin'i ikna ediyor!

Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulur ancak mahallesinde kestiği racon, döner dolaşır büyük bir sorun olarak karşısına çıkar. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak bu daha büyük bir soruna neden olacaktır. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler.

Bahtiyar Ölmez

bahtiyar ölmez son bölüm

Bahtiyar Ölmez fragman

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER