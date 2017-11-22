Bakan Canikli: FETÖ ile bağlantılı 8 bin 570 personel TSK'dan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada, TSK'daki FETÖ ihraçlarına ilişkin rakamları paylaştı.

Canikli, darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150'si general, 4 bin 630'u subay olmak üzere 8 bin 570 personelin TSK'dan ihraç edildiğini açıkladı.