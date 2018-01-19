Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin daveti ile Pazar günü Bağdat'ta temaslarda bulunacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun Caferi'nin yanı sıra Başbakan Haydar Abadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

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