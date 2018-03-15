Bakan Çelik'ten AP'ye sert tepki: Teröre açık destektir

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun 'Afrin'den çık' çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Siviller konusunda çifte standart üretiliyor. 3.5 milyon mülteciyi misafir eden Türkiye'nin bu konuda hassas olduğu anlaşılmalıdır. Terör örgütleri sivillere yönelik saldırılar düzenlerken, AP'nin hiç sesi çıkmadı. Bunları hiç kınamadan, soyut ve afaki bir şekilde sivil ölümlerinden bahsetmesi yalan yanlış bir tutum.

Türkiye bu meselelerde mümkün olan en yüksek koordinasyonla hareket ediyor. Burada olumsuz etkilerden ziyade, Türkiye'nin çatışmanın sona ermesi ve sivillerin korunmasıyla ilgili Türkiye'nin olumlu etkisi dikkate alınmalıdır. Türkiye, Suriye'de iç savaşın sona ermesi konusunda yegane olumlu rol oynayan ülkedir.

AB, Afrin'den çık çağrısı yaparsa, AB adayı ve NATO ülkesine terörle mücadele etme demiş olur. Türkiye, PKK saldırısına ilk uğradıktan neredeyse 15-20 yıl sonra AB, PKK'yı gündemine aldı. Etiketi ne olursa olsun, PYD/YPG bir terör örgütüdür ve bu örgüt PKK ile eşittir. Dolayısıyla Türkiye'nin mücadelesi uluslararası hukuka uygundur. Raporda 'Kürt kuvvetleri' ifadesi kullanılmıştır. Bu açıkça terör örgütünün ağzını kullanmaktır. AP'nin daha gündeminde yokken, Cumhurbaşkanımız oradaki Kürtlerin hakkı hukuku için girişimlerde bulunmuştur. AP'nin bu ifadesini kınıyoruz. Kimse DEAŞ'a Arap kuvvetler diyemiyorsa, PKK/YPG'nin Kürt kuvvetler olarak adlandırılması da bu mantığa hizmet eder. AP'nin bu kararını terör örgütünün dilinin aynen kullanılması olarak kabul ediyoruz.

Bu çağrının ahlaki, siyasi ve sahadaki gerçeklerle bir ilgisi yok. Türkiye, tüm uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde kendi güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Bu mücadele oradaki bütün halklara zeytin dalı uzatılmasıdır. Biz AP'nin çağrısının bağlayıcılığı olmadığını zaten biliyoruz. Türkiye gibi bir ülke terörle mücadele ederken, askerlerini çek demek bizim nezdimizde teröre açık destek vermektir. Bu Türkiye'nin kendi güvenlik kaygılarından vazgeçmesi demektir. PYD/YPG terör örgütüne bir cümle yaz deseydiniz, AP'nin kararındaki gibi bir cümle yazardı. Siviller konusunda iddia ediyorum dünyadaki en hassas ülke biziz. Çatışmaya çatışma eklemiyoruz. AP büyük bir bilgisizlikle teröre destek veren bir çağrıya imza atmıştır."

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