Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun iki ayrı rapor yayımladığı iddialarına ilişkin, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz önceden başka bir rapor açıklamadık. Bu konudaki ilk raporumuzu da yeni açıkladık. Onun dışında bir rapor yok" dedi.
AA'nın haberine göre; Demircan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, bütün sağlık çalışanlarını kutladı. Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra yerlerde ve en zor koşullarda insana hizmet ürettiklerini, yardım çığlıklarına kulak verdiklerini dile getiren Demircan, "Her şeyden önce insanlığımızın ve vicdanımızın gereği olarak gece gündüz insanlara hizmet veriyoruz. Bu meslek zor biliyoruz. Büyük fedakarlıklar gerektiriyor farkındayız. Hem bedenen hem ruhen çok güçlü olmayı ve sağlam bir iradeyi gerektiren bir hizmettir" ifadelerini kullandı.
Sağlıkta son 15 yılda büyük mesafeler alındığını, vatandaşın memnuniyetinin yüzde 40'lardan yüzde 75'lere ulaştığını dile getiren Demircan, bu başarının sağlık alanındaki doğru yatırımların yanı sıra sağlık çalışanlarının da eseri olduğunu vurguladı. Demircan, sağlıktaki memnuniyeti yüzde 100'e taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına da değinen Demircan, "Bu durum beni hem insan olarak hem de bir sağlıkçı olarak derinden üzüyor. Saldırıları adeta kendime yapılmış sayıyorum. Sebebi ne olursa olsun şiddeti kınıyor, lanetliyoruz. Daha etkin tedbirler almak ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.
Demircan, sağlıktaki başarı yolculuğuna eksiklikleri tamamlayarak devam edeceklerini, bunu da sağlıkta gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik zemininde yapacaklarını dile getirdi.
"KANUN PAKETİ BAKANLAR KURULUNA SUNUM AŞAMASINDA"
Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) sağlıktaki teşkilat yapısını da değiştirdiklerini hatırlatan Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Daha önceki çok başlılık yerine ülkenin yönetim biçimindeki anayasal değişikliğe de uygun olarak sistemi tek merkeze bağlı ildeki sağlık müdürlüğü çatısı altında topladık. Sorumluluğu da il müdürümüze verdik. Bu sorumluluk çerçevesi içerisinde hizmetlerimizi daha verimli daha etkin bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Kısa zamanda bu farklılık da hissedilecek. Kaynak yönetiminde daha etkin bir sürece geçmiş olacağız. Yetki ve sorumluluklarda başhekimden il sağlık müdürüne kadar yönetim kademelerinde bağlı bir yapı oluşturduk. Sağlık hizmeti hekiminden hemşiresine ve personeline kadar bir ekip hizmetiyse yönetim de aynı şekilde bir bütünlük arz eden bir ekip işidir."
Demircan, sağlık çalışanlarının seslendirdiği sorunlarını gidermek için ne gerekiyorsa yapıldığını belirterek, "Bu konuyla ilgili hukuki düzenleme çalışmaları sürüyor. Kanun paketimizde Bakanlar Kuruluna sunum aşamasındadır. Meclisten büyük bir destekle çıkacağına inanıyoruz" dedi.
Törende, 81 ilden gelen alanındaki başarılı hekimler ödüllendirildi.
"TANE İLACA GEÇİLECEK DİYE BİR KARAR AÇIKLAMADIK"
Bakan Demircan, tören sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun iki ayrı rapor yayımladığı iddialarının hatırlatılması üzerine Demircan, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz önceden başka bir rapor açıklamadık. Bu konudaki ilk raporumuzu da yeni açıkladık. Onun dışında bir rapor yok" dedi.
Tane ilaç satışı konusundaki bir soruya da Bakan Demircan, "Tane ilaca geçilecek diye bir karar açıklamadık. Böyle bir çalışmanın olduğunu da söylemedik. Gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken başka ülkelerden örnek verildi. 'Ülkemizde böyle bir şey düşünür müsünüz' sorusuna, 'Bunun avantajlarının yanı sıra dezavantajları olabilecektir' diye cevap verdim. Böyle bir çalışmanın olmadığı yerde bu bardakta bu fırtına nasıl koptu onu bilmiyorum" karşılığını verdi.
Bir gazetecenin "14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yıpranma müjdesi verecek misiniz" sorusunu Demircan, "Sağlıkla ilgili bütün çalışmalarımız Bakanlar Kuruluna sunum aşamasında. Bir yasa paketimiz var. Bu yasa paketimizin de ne olduğunu önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağız" şeklinde yanıtladı.
Türk Sağlık-Sen'in bir hekime 5 bin hastanın düştüğü verilerinin yer aldığı raporunun hatırlatılması üzerine ise Demircan, "Türkiye'de hekim sayısı ve nüfus bellidir. Aritmetiğin kuralları da bellidir. Bir doktora 5 bin sayısı yok" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.