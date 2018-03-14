Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun iki ayrı rapor yayımladığı iddialarına ilişkin, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz önceden başka bir rapor açıklamadık. Bu konudaki ilk raporumuzu da yeni açıkladık. Onun dışında bir rapor yok" dedi.

AA'nın haberine göre; Demircan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, bütün sağlık çalışanlarını kutladı. Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra yerlerde ve en zor koşullarda insana hizmet ürettiklerini, yardım çığlıklarına kulak verdiklerini dile getiren Demircan, "Her şeyden önce insanlığımızın ve vicdanımızın gereği olarak gece gündüz insanlara hizmet veriyoruz. Bu meslek zor biliyoruz. Büyük fedakarlıklar gerektiriyor farkındayız. Hem bedenen hem ruhen çok güçlü olmayı ve sağlam bir iradeyi gerektiren bir hizmettir" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta son 15 yılda büyük mesafeler alındığını, vatandaşın memnuniyetinin yüzde 40'lardan yüzde 75'lere ulaştığını dile getiren Demircan, bu başarının sağlık alanındaki doğru yatırımların yanı sıra sağlık çalışanlarının da eseri olduğunu vurguladı. Demircan, sağlıktaki memnuniyeti yüzde 100'e taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına da değinen Demircan, "Bu durum beni hem insan olarak hem de bir sağlıkçı olarak derinden üzüyor. Saldırıları adeta kendime yapılmış sayıyorum. Sebebi ne olursa olsun şiddeti kınıyor, lanetliyoruz. Daha etkin tedbirler almak ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Demircan, sağlıktaki başarı yolculuğuna eksiklikleri tamamlayarak devam edeceklerini, bunu da sağlıkta gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik zemininde yapacaklarını dile getirdi.

"KANUN PAKETİ BAKANLAR KURULUNA SUNUM AŞAMASINDA"

Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) sağlıktaki teşkilat yapısını da değiştirdiklerini hatırlatan Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Daha önceki çok başlılık yerine ülkenin yönetim biçimindeki anayasal değişikliğe de uygun olarak sistemi tek merkeze bağlı ildeki sağlık müdürlüğü çatısı altında topladık. Sorumluluğu da il müdürümüze verdik. Bu sorumluluk çerçevesi içerisinde hizmetlerimizi daha verimli daha etkin bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Kısa zamanda bu farklılık da hissedilecek. Kaynak yönetiminde daha etkin bir sürece geçmiş olacağız. Yetki ve sorumluluklarda başhekimden il sağlık müdürüne kadar yönetim kademelerinde bağlı bir yapı oluşturduk. Sağlık hizmeti hekiminden hemşiresine ve personeline kadar bir ekip hizmetiyse yönetim de aynı şekilde bir bütünlük arz eden bir ekip işidir."

Demircan, sağlık çalışanlarının seslendirdiği sorunlarını gidermek için ne gerekiyorsa yapıldığını belirterek, "Bu konuyla ilgili hukuki düzenleme çalışmaları sürüyor. Kanun paketimizde Bakanlar Kuruluna sunum aşamasındadır. Meclisten büyük bir destekle çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Törende, 81 ilden gelen alanındaki başarılı hekimler ödüllendirildi.

"TANE İLACA GEÇİLECEK DİYE BİR KARAR AÇIKLAMADIK"

Bakan Demircan, tören sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun iki ayrı rapor yayımladığı iddialarının hatırlatılması üzerine Demircan, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz önceden başka bir rapor açıklamadık. Bu konudaki ilk raporumuzu da yeni açıkladık. Onun dışında bir rapor yok" dedi.

Tane ilaç satışı konusundaki bir soruya da Bakan Demircan, "Tane ilaca geçilecek diye bir karar açıklamadık. Böyle bir çalışmanın olduğunu da söylemedik. Gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken başka ülkelerden örnek verildi. 'Ülkemizde böyle bir şey düşünür müsünüz' sorusuna, 'Bunun avantajlarının yanı sıra dezavantajları olabilecektir' diye cevap verdim. Böyle bir çalışmanın olmadığı yerde bu bardakta bu fırtına nasıl koptu onu bilmiyorum" karşılığını verdi.

Bir gazetecenin "14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yıpranma müjdesi verecek misiniz" sorusunu Demircan, "Sağlıkla ilgili bütün çalışmalarımız Bakanlar Kuruluna sunum aşamasında. Bir yasa paketimiz var. Bu yasa paketimizin de ne olduğunu önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağız" şeklinde yanıtladı.

Türk Sağlık-Sen'in bir hekime 5 bin hastanın düştüğü verilerinin yer aldığı raporunun hatırlatılması üzerine ise Demircan, "Türkiye'de hekim sayısı ve nüfus bellidir. Aritmetiğin kuralları da bellidir. Bir doktora 5 bin sayısı yok" ifadesini kullandı.

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