Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Habertürk TV'de Sibel Erdem'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Kaya, kadının güçlenmesi strateji belgesini hazırladıklarını belirterek eylem planının bugün hayata geçeceğini söyledi.

Kaya'nın açıklamaları:

"EYLEM PLANI BUGÜN HAYATA GEÇECEK"

Kadının güçlenmesi strateji belgesini hazırladık. Eylem planımız bugün hayata geçecek. İlk defa böyle kapsamlı bir strateji belgesi hazırlanıyor. Ülkemizdeki tüm kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarında kadın ve medya konularında eğitim planlıyoruz.

Hiçbir istismar vakasının üstü örtülmeyecek. Risk altındaki aileler ziyaret ediliyor. Okula gitmeyen çocukların okula başlatılması için hemen harekete geçiyoruz. Rehberlik öğretmenlerini daha fazla eğiterek, yüzde yüzü hedefliyoruz. Bir öğretmen bir okulda yaklaşık 500-600 öğrenciye hitap ediyor. Eğitimin sağlıklı verilmesi çok çok önemli. Düzgün eğitim verilmezse farklı türlü davranış kalıplarına girebilirler. Bu konuda daha fazla uzmanları çıkaralım. Bu konuda reytinglerin yüksek olduğu saatlerde uzmanları konuşturalım.

İstismar edilenlerin isimlerle ifşa edilmesi çok tehlikeli boyutlara varabiliyor. Çocuğun bir geleceği var bunun gözardı edilmemesi gerekiyor.

18 yaşın altındakilerin hepsi çocuk. Biz çocuğa çocuk diyoruz. Bu konuda çalışmalar hala sürüyor. Yargının beklediği bir kademelendirme var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile yeniden bir düzenleme yapmak durumunda kalmıştık. Bunlar dikkate alınarak şu anda komisyon çalışıyor. Ağırlaştırılacak şekilde cezalar, çalışma sürüyor.

Daha fazla kadın istiyoruz. Her kademede, karar mercilerinin her birinde daha fazla kadın istiyoruz. 15 yılda daha fazla kadın karar mercilerinde yer almaya başladı ama bunu da yeterli bulmuyoruz. TBMM'de, yerel yönetimlerde, belediye meclislerinde çok daha fazla kadın görmek istiyoruz.

Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

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