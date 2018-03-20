Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlıkça Zeytin Dalı Harekatı ve şehitler için hazırlanan videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

AA'nın haberine göre, Bakan Kaya'nın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda okuduğu Zeytin Dalı Harekatı için yazılan şiire yer verildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle birlikte, Türk askerinin görüntüleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Afrin'in kent merkezindeki sivil vatandaşların askerlere sevgi gösterisine yönelik fotoğraflar yer alıyor.

— Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) March 20, 2018

Bakan Kaya, videoya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim. Rabb'im, aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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