Bakan Soylu'dan görevdeki polislere ikram

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, Polisevi önündeki kontrol noktasına gitti.

Bir tepsi böreği kendi dilimleyerek nöbetçi polislere tek tek ikramda bulunan Soylu, çocukları için oyuncak hediye etti.

Polislere "Al bakalım aslanım." diyen Soylu, bazı polislerin memleketlerini ve görev sürelerini sordu.

Bakan Soylu, beraberindeki Ağrı Valisi Süleyman Elban'a da börek ikram etti ve ardından kendisi de börekten yedi.