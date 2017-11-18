Bakan Tüfenkci: Ekonomik operasyonlara geçit vermeyiz

Bakan Bülent Tüfenkci, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, esnafın birlik, beraberlik, istikrar ve güvenden yana olduğunu ifade etti. Tüfenkci, esnafın 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde göstermiş olduğu fedakârlıkları da asla unutmadıklarını söyledi. Türkiye'nin üzerinde her zaman oyun oynanmaya çalışıldığını belirten Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi terörle dize getiremediler, ekonomiyi vurarak dize getirmeye çalışıyorlar. Hatırlayın özellikle 2013 yılında Türkiye'de faizler, döviz kurları düşmüş, borsaya bakıldığı zaman 75 binlerde. Bakıyorsunuz ağaçları bahane ederek Gezi Parkı olaylarını çıkartıyorlar. Kim zarar ediyor? Dolar, faizler yükseldi netice itibarıyla da kaybeden esnafımız, vatandaşımız oldu."
Son olayların ardından hükümetin önlemler alarak ekonomik durumu toparladığını dile getiren Bakan Tüfenkci, daha sonra ülkede, FETÖ tarafından organize edilen 17-25 Aralık operasyonlarının başladığını belirterek, "14 Temmuz itibarıyla baktığımızda borsa yeniden yükseliyor. Bu sefer de daha kanlı, hain bir plan devreye sokuluyor. 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Ne oldu? Borsa çöktü, dolar faiz yükseldi. Kazanan faiz lobileri, kaybeden millet oldu" diye konuştu.
Her türlü engellemeye karşın ekonomiyi yine ayakta tuttuklarını, borsanın yükseldiğini aktaran Tüfenkci, Türkiye'nin üzerine yine gelindiğini vurgulayarak şöyle dedi:
Esnafa yönelik birçok teşvik verildiğini, önlemlerin alındığını anlatan Bakan Tüfenkci, esnafı olduğu yerde bırakmayarak tüccar, sanayici yapmak istediklerini kaydetti.
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