Bakan Tüfenkci: Et fiyatları düştüğü için kaçakçılık azalır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, et fiyatları düştüğü için kaçakçılığın azalacağını düşündüğünü belirterek, "Bir şeyin fiyatı yükselirse yurt dışına göre içeride kaçakçılık artar, düşerse adam bu riski göze almaz" dedi.



Tüfenkci, Antalya'da düzenlenen, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2017-2018 dönem başkanlığını yürüttüğü "Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulanması Ağı (ICPEN)" sonbahar toplantısında, göçmenlerin de tüketici olduğunu, tüketici bilincinin korunması ve oluşturulması noktasında yeni politikalar üretmeye ilişkin çalıştaylar yapıldığını söyledi.

Tüfenkci, gündemde olan ucuz etle ilgili kaçıkçılığın artıp artmadığı sorusu üzerine de şu bilgileri verdi:



"Artan bir veri yok ama geçmişte et kaçakçılığıyla ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına da etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı ama şu anda et fiyatları düştüğü için 'Biraz daha kaçakçılık azalır' diye düşünüyorum. Bir şeyin fiyatı yükselirse yurt dışına göre içeride kaçakçılık artar, düşerse adam bu riski göze almaz."



İKİNCİ EL OTOMOTİV VE KONUT



Tüfenkci, ikinci el otomotivle ilgili yasaya ilişkin soruya, "Bildiğiniz gibi ikinci elle ilgili otomobille ilgili düzenlememiz Başbakanlıkta. Zannedersem çok yakında hayata geçer. Orada bir iki ufak tereddüt vardı onları da düzelttik. Şimdi yayımlanmasını bekliyoruz. İkinci el ticaretteki komisyonlardan tutun da satılacak mekanların niteliklerine, ikinci eldeki garanti sürelerine, bu işi yapacakların niteliklerinin belirlenmesine kadar geniş bir çerçevede ikinci el otomotiv ticaretini düzenleyen bir yapı var" karşılığını verdi.



Bir soru üzerine ikinci el konut satışlarına da değinen Tüfenkci, ikinci el konut satışıyla ilgili çalışmalarımız kamuoyu görüşünde ilgili sektörlerle, emlakçılar odalarıyla, müteahhit gruplarıyla çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Onlardan gelen görüşleri de dikkate alarak ikinci el otomotiv yönetmeliği yayımlandığı Başbakanlığa ikinci el konut yönetmeliğini de göndereceğiz" dedi.

