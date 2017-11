Vücutlarına etleri sararak sınırdan geçirmeye çalıştılar! Bakanlık fotoğrafları paylaştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı'nın (ICPEN) Sonbahar Konferası'ndaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bülent Tüfenkci, ucuz et satışının ardından kaçak etin arttığına yönelik ellerinde veri olmadığını dile getirdi.

KAÇAKÇILARIN AKILALMAZ YÖNTEMİ

Bakan Tüfenkci, "Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar, çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak, sınır kapılarından geçirmeye çalıştılar. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır diye düşünüyorum." dedi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kaçak eti yurda sokmaya çalışırken yakalanan şüphelilerin fotoğraflarını paylaştı.

Bir yandan da özellikle personelin eğitimi ve bilinçlendirilmesiyle yeni kaçakçılık yöntemleri konusunda daha duyarlı hale getirildiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Yine dedektör köpeklerimizle , sadece mühimmat, patlayıcı dedektör köpekleri değil, çay dedektör köpeklerinden tutun narkotik köpeklerine kadar yetiştirdiğimiz köpeklerden de istifade ederek son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu son teknoloji esasında dünya gümrüklerinde, ileri ülkelerde uygulanan çalışmaların aynısı ve daha fazlası Türkiye'de yapılmış vaziyette. Arkadaşlarımız yeni teknolojileri de takip ediyorlar. Bunların Türk gümrüklerinde uygulanması noktasında yeni yeni çalışmaları var. Ama dediğim gibi bizim bu çalışmalarımız karşısında kötü niyetli insanlar da ülkede haksız kazanç elde etme adına, haksız rekabet ortaya koyma adına yeni yöntemlerle girmeye çalışıyorlar. Bizler de bunları yakalıyoruz."

bülent tüfenkci

kaçak et