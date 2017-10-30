Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni sistemin detayları, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar ele alınacak.

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni sistemin detaylarına ilişkin bilgilerin kısa süre içerisinde açıklanacağına işaret etmişti.

Bu kapsamda, bugünkü Bakanlar Kurulunda bu detayların da ele alınması bekleniyor.