Bakanlıklarda önemli atamalar

Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Milli Savunma Bakanlıkları'na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı'nın atama kararlarına göre, Kenan İpek açıkta bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliği'ne, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş de müsteşarlığa getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda ise açık bulunan Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı'na Mustafa Özcan tayin edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne Bakanlık Müşaviri Mithat Cansız getirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda ise Müsteşar Nusret Yazıcı başka bir göreve atanmak üzere söz konusu görevinden alındı, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç müsteşarlığa atandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya'nın, açık bulunan bakanlık müşavirliğine ataması yapıldı.

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Atama kararları